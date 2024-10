Genoa Zangrillo | Balotelli? Idea romantica non dipende da me

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente del, Alberto, intercettato all’ingresso della Lega Calcio a Milano dai giornalisti, ha parlato dell’ipotesial Grifone: “Nonda me. Io ho espresso un sogno romantico, se poi risponde anche ad una indicazione tecnica non sta a me dirlo“.ha poi aggiunto: “Ne so tanto quanto voi. Ci vediamo dopo che magari“, ha però concluso il presidente dellasciando intendere che qualcosa in giornata potrebbe accadere. E da Genova le indicazioni sono proprio di una decisione odierna manon è il solo giocatore sotto i riflettori: gli uomini mercato rossoblù, assieme alla guida tecnica, stanno valutando infatti più profili per trovare quello più adatto nel breve periodo per mettere una pezza ai tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra.: “, nonda me” SportFace.