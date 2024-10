Fanpage.it - Fratelli Menendez, emergono nuove prove: cosa può succedere ora a Lyle e Erik

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascón, ha spiegato di essere venuto in possesso di nuovi documenti che potrebbero diventarefondamentali per arrivare a una revisione del processo nei confronti di, che nel 1989 massacrarono i propri genitori a Beverly Hills. Per loro c'è la possibilità di essere ammessi alla libertà vigilata, ma la decisione finale spetterà al giudice e poi sarà sottoposta a una commissione specializzata.