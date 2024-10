Forza Pamela "Un pugno di luce per la città" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un cambio di avversaria, un cambio di location, nel mezzo la tragedia dell’alluvione che ha colpito Bologna e i comuni della città Metropolitana e la più recente accaduta alla Toyota. La Bolognina Boxing Night di questa sera avrà un sapore diverso dalla festa che tutti si aspettavano, a partire da Pamela Malvina Noutcho Sawa, pronta ad un’altra sfida per scrivere una nuova pagina della storia del pugilato femminile e della Noble Art bolognese. Sport.quotidiano.net - Forza Pamela "Un pugno di luce per la città" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un cambio di avversaria, un cambio di location, nel mezzo la tragedia dell’alluvione che ha colpito Bologna e i comuni dellaMetropolitana e la più recente accaduta alla Toyota. La Bolognina Boxing Night di questa sera avrà un sapore diverso dalla festa che tutti si aspettavano, a partire daMalvina Noutcho Sawa, pronta ad un’altra sfida per scrivere una nuova pagina della storia del pugilato femminile e della Noble Art bolognese.

