Fondi RESTART bloccati | accuse contro il sindaco e appello per concertazione immediata

L'Aquila - Il capogruppo del PD, Albano, critica la gestione dei Fondi RESTART e chiede una programmazione efficace e condivisa con le istituzioni culturali. "Accogliamo con favore la nota delle istituzioni culturali sui Fondi RESTART e ne condividiamo lo spirito, esprimendo loro la nostra vicinanza", ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Albano, commentando la lettera aperta firmata da dieci associazioni culturali. Queste organizzazioni hanno ribadito l'importanza dei Fondi destinati alla cultura e al turismo, richiamando l'attenzione pubblica su un tema cruciale per il territorio. Albano ha sottolineato come la questione RESTART sia finalmente tornata al centro del dibattito pubblico, denunciando però la mancanza di trasparenza da parte del sindaco Biondi. "È uno strumento troppo prezioso per essere gestito da pochi politici senza un'ampia discussione pubblica.

