Europa League Roma-Dinamo Kiev 1-0 | decide Dovbyk su rigore

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lasoffre ma vince 1-0 all’Olimpico contro la, nella terza sfida di. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l’attaccante Artemsu calcio di. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica. Il tecnico giallorosso aveva iniziato la gara effettuando diversi cambi. Il tecnico giallorosso conferma il 3-5-2 ma cambiando alcuni interpreti e alcune posizioni in campo: Svilar confermato in porta con Celik terzo centrale a destra con N’Dicka ed Hermoso e con Hummels ancora in panchina. A destra viene schierato Zalewski diversamente dal solito, con Koné e Le Fée coppia centrale e Angelino a sinistra; mentre Pisilli viene avanzato sulla trequarti con Baldanzi a supporto di