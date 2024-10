Lapresse.it - Elezioni Liguria, Meloni: “A sinistra dicevano che saremmo durati sei mesi, poi si sono svegliati sudati”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Giorgiaè a Genova per l’evento di chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, in corsa per il centrodestra alle regionali in. “Fino a qualche settimana fa lagià cantava vittoria. Noi ci siamo trovati ad affrontare una situazione difficile, pregustavano qui inuna vittoria schiacciante. Poitornati a dover fare i conti con la realtà“, ha detto la presidente del Consiglio dal palco.: “Bucci uomo migliore per territorio, osceni attacchi su salute” “Mettiamo in campo l’uomo migliore che il centrodestra ligure potesse vantare e quell’uomo è Marco Bucci. Non smetterò mai di ringraziarlo per la sua determinazione. So che per lui non è stata una scelta facile e leggera. Considero osceno che la salute sia stato un elemento per attaccare Marco Bucci. Marco sceglie il tempo che ha per la sua gente.