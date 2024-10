Domenica ecologica: il 27 ottobre si attiva il piano antismog (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 27 ottobre è Domenica ecologica nell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5.Domenica 27 Modenatoday.it - Domenica ecologica: il 27 ottobre si attiva il piano antismog Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 27nell’ambito delregionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5.27

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 27 ottobre altra domenica ecologica - Domenica 27 ottobre 2024 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria ... (Parmatoday.it)

Domenica ecologica a Vicenza - tutti gli eventi in programma - La Domenica Ecologica del 27 ottobre a Vicenza si concentrerà su attività di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo il centro storico e i quartieri di Maddalene, San Lazzaro e Mercato Nuovo. Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 10:00 ... (Vicenzatoday.it)

Domenica ecologica il 20 ottobre - le regole antismog - Il 20 ottobre è domenica ecologica nell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione ... (Modenatoday.it)

Domenica ecologica a Treviso : code e traffico in tilt sul Put - La domenica ecologica di oggi a Treviso ha portato con sé non poche polemiche e disagi per chi doveva arrivare in città: tantissimi gli eventi in programma nel capoluogo trevigiano a partire dalla mezza maratona mentre nel pomeriggio c'è grande ... (Trevisotoday.it)