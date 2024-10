Cus Genova, arrivato il momento dell'esordio anche per i ragazzi del rugby (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sfida esterna contro la Spezzanese Volley per la prima squadra maschile del Cus Genova Volley in Serie B, mentre impegno casalingo per la prima femminile in Serie D contro Rainbow Volley La Spezia. Prima squadra maschile del Cus Genova rugby atteso dal 'derby universitario' contro il Cus Milano Genovatoday.it - Cus Genova, arrivato il momento dell'esordio anche per i ragazzi del rugby Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sfida esterna contro la Spezzanese Volley per la prima squadra maschile del CusVolley in Serie B, mentre impegno casalingo per la prima femminile in Serie D contro Rainbow Volley La Spezia. Prima squadra maschile del Cusatteso dal 'derby universitario' contro il Cus Milano

