Ciclismo Scappini e De Stefano i più bravi esordienti nel 2024

Firenze,25 ottobre 2024 - Il fiorentino Laerte Scappini che ha disputato l'avvio della stagione 2024 con la maglia dell'Unione Ciclistica Empolese per poi passare al Team Valdinievole, è stato il più bravo tra gli esordienti del 2° anno. Nel primo anno invece il bravo e brillante pisano Diego De Stefano del G.S. Butese ha fatto altrettanto con un rendimento sempre costante, protagonista nelle gare di apertura come in quelle di fine stagione. Loro dunque i due leader finali delle speciali classifiche di rendimento dell'annata 2024, in base ai piazzamenti conseguiti nelle prime cinque posizioni degli ordini di arrivo nelle gare in linea e cronometro, escluso le tipo pista. I due campioni toscani sono stati Mattia Iacopi del Pedale Toscano Ponticino nel primo anno, e Duccio Menici della Fosco Bessi Calenzano nel secondo.

