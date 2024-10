Chiara Ferragni, ci sarebbe un nuovo uomo nella sua vita dopo la storia con Silvio Campara: ecco chi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scorso 17 ottobre il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato la fine della frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Nelle ultime ore, Parpiglia ha rivelato il nome del nuovo (presunto) compagno dell’imprenditrice digitale, ovvero Giovanni Tronchetti Provera. ecco cosa ha scritto il giornalista sui social: Riavvolgere il nastro di questa storia è come voler andare a prendere una serie turca caratterizzata da un’infinità di amorazzi e colpi di scena uno via l’altro. Ma andiamo con ordine. Chiara Ferragni e Fedez disintegrano il mito de i “Ferragnez” (tra Ambrogini d’oro donati da Beppe Sala, il sindaco che si è rimangiato il gesto fatto, beneficenza con richiesta di rinvio a giudizio – lei -, frequentazioni da galera e risse – lui-) nel giro di sette mesi esatti. Da dicembre 2023 a giugno 2024. Isaechia.it - Chiara Ferragni, ci sarebbe un nuovo uomo nella sua vita dopo la storia con Silvio Campara: ecco chi Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scorso 17 ottobre il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato la fine della frequentazione tra. Nelle ultime ore, Parpiglia ha rivelato il nome del(presunto) compagno dell’imprenditrice digitale, ovvero Giovanni Tronchetti Provera.cosa ha scritto il giornalista sui social: Riavvolgere il nastro di questaè come voler andare a prendere una serie turca caratterizzata da un’infinità di amorazzi e colpi di scena uno via l’altro. Ma andiamo con ordine.e Fedez disintegrano il mito de i “Ferragnez” (tra Ambrogini d’oro donati da Beppe Sala, il sindaco che si è rimangiato il gesto fatto, beneficenza con richiesta di rinvio a giudizio – lei -, frequentazioni da galera e risse – lui-) nel giro di sette mesi esatti. Da dicembre 2023 a giugno 2024.

