Cerca di farla finita lanciandosi nel fiume dal ponte di Villa Fabio, recuperato e salvato [FOTO] (Di venerdì 25 ottobre 2024) Minuti di paura sul lungofiume di Pescara proprio sotto al ponte di Villa Fabio dove un uomo si sarebbe per farla finita nel fiume poco prima delle ore 17 di venerdì 25 ottobre.Ma il tempestivo intervento in forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 ha evitato il peggio Ilpescara.it - Cerca di farla finita lanciandosi nel fiume dal ponte di Villa Fabio, recuperato e salvato [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Minuti di paura sul lungodi Pescara proprio sotto aldidove un uomo si sarebbe pernelpoco prima delle ore 17 di venerdì 25 ottobre.Ma il tempestivo intervento in forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 ha evitato il peggio

