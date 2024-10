Lettera43.it - Bologna-Milan ufficialmente rinviata, Scaroni polemizza: «Decisione incomprensibile»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il match travalido per la nona giornata di Serie A è statorinviato. Laè arrivata dopo quasi 24 ore di confronti e riflessioni a causa dell’allerta meteo in Emilia Romagna. Già nella giornata di giovedì 24 ottobre era stato il sindaco di, Matteo Lepore, a disporre il rinvio. Una scelta confermata poi alla vigilia del match, originariamente in programma per sabato 26 ottobre alle 18 e ora rinviato a data da destinarsi. Nelle ultime ore, su spinta della Lega, sembrava si potesse giocare a Como o Empoli, ma così non sarà. E il presidente delPaolohato all’uscita dall’assemblea: «A mio avviso è unadovuta al Sindaco diche ha vietato di giocare pure a porte chiuse». Il presidente delPaolo(Getty Images).