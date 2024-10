Boca Juniors l’astrologo tifoso | La Bombonera è carica di negatività bisogna ripulirla

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre il nuovo allenatore del, Fernando Gago studia le soluzioni tattiche migliori per lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi di risultati, Giorgio Armas, astrologo e sensitivodegli Xeneixe, nonché personaggio televisivo in Argentina, offre un’altra chiave di lettura delle difficoltà attraversate da Cavani e compagne. La tattica non c’entra niente, né la qualità dei giocatori. “Ladi energia negativa – afferma -. A parte quel che ci hanno fatto nel 2021 con la magia nera brasiliana, la gente getta in campo le ceneri della propria famiglia. Questo influisce molto, non lo dovrebbero fare, ma lo fanno“, le sorprendenti parole di Armas in un’intervista ad Olè.si sofferma anche su una foto scattata durante l’esultanza per il gol di Merentiel contro l’Argentinos Jr.