Lanazione.it - Alcol alla guida, l’appello per salvare il sito web

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quello di Matteo Lucherini è un grido dirme perl’immagine di Testa di Alkol, l’associazione che da 18 anni si batte per l’uso consapevole delle bevandeiche e sulla prevenzione. Il dominio web testadialkol.it, infatti, è stato acquistato da una società di Torino che lo sta utilizzando per pubblicizzare ricette di cucina e recensioni di vini. Un tema, quindi, diverso e quasi opposto rispetto a quello propugnato dall’associazione fiorentina. Su una pagina delinternet, tra l’altro, una foto ritrae il comportamento scorretto di untore che tiene in una mano un panino e in una il volante. Per questo Testa di Alkol ha contattato la società e, tramite messaggi formali, ha chiesto "bonariamente" un cambio di nome per "non occupare moralmente uno spazio sociale esistente da anni".