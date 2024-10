A Washington “Italy-Us Tech Business & Investment Matching Initiative” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende il via a Washington, presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, l’“Italy – US Tech Business & Investment Matching Initiative”. Il programma sul fronte italiano è promosso da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 14 Regioni italiane, Confindustria, Transatlantic Investment Commitee (TIC) e Transatlantic Harmonic Foundation (THF). Sul fronte degli Stati Uniti, sono coinvolti: Dipartimento di Stato, Dipartimento del Commercio, organizzazioni rappresentanti di 18 Stati americani, Tech Hubs Organization, Select USA e la Camera di Commercio statunitense. Unlimitednews.it - A Washington “Italy-Us Tech Business & Investment Matching Initiative” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prende il via a, presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, l’“– US”. Il programma sul fronte italiano è promosso da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Imprese e del Made in(MIMIT), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 14 Regioni italiane, Confindustria, TransatlanticCommitee (TIC) e Transatlantic Harmonic Foundation (THF). Sul fronte degli Stati Uniti, sono coinvolti: Dipartimento di Stato, Dipartimento del Commercio, organizzazioni rappresentanti di 18 Stati americani,Hubs Organization, Select USA e la Camera di Commercio statunitense.

