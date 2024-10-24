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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:45 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI QUESTA MATTINA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 457+000, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO Roma. AL MOMENTO SONO 9 I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. PER CHI È DIRETTO A Roma, DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SULLA DIRETTRICE Roma NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DI CARICO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO DIREZIONE Roma. ATTUALMENTE IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 15 - IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A ROMA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO TRA FARA SABINA E MONTEROTONDO PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA; I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTARRE RITARDI E SUBIRE CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 07 : 30 - RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO E SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBOGHETTO, IL TUTTO DIREZIONE ROMA. IN ALTERNATIVA, A CHI È DIRETTO A ROMA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E DI RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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