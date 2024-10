Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08:45

(Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 08.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGROSSI DISAGI QUESTA MATTINA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 457+000, RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO. AL MOMENTO SONO 9 I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. PER CHI È DIRETTO A, DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A ORVIETO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A ORTE. E RESTIAMO IN A1, MA IN QUESTO CASO SULLA DIRETTRICENAPOLI, DOVE UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI CON PERDITA DI CARICO STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CEPRANO DIREZIONE. ATTUALMENTE IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE.