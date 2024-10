Venom: The Last Dance – C’è Spider-Man nel film? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, in tutte le sale italiane, esce Venom: The Last Dance, ultima fatica di Sony appartenente alla trilogia del simbionte con Tom Hardy. Già dai trailer si capiva che sarebbe stato un film dai toni molto equiparabili a quelli dei due precedenti, con sequenze comiche alternate a momenti più crudi in modo da abbracciare un bacino d’utenza il più ampio possibile. Ma se c’è una domanda che tantissimi fan si fanno dai tempi dell’uscita del primissimo trailer è: Ci sarà Spider-Man nel film? Se Sì, quale delle 3 incarnazioni cinematografiche che conosciamo? Un Ragno-verso, senza ragno La prima cosa che sicuramente si nota già dai primi minuti del film è un grosso lavoro di retcon, principalmente legato alle ultime sequenze degli scorsi film. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance – C’è Spider-Man nel film? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, in tutte le sale italiane, esce: The, ultima fatica di Sony appartenente alla trilogia del simbionte con Tom Hardy. Già dai trailer si capiva che sarebbe stato undai toni molto equiparabili a quelli dei due precedenti, con sequenze comiche alternate a momenti più crudi in modo da abbracciare un bacino d’utenza il più ampio possibile. Ma se c’è una domanda che tantissimi fan si fanno dai tempi dell’uscita del primissimo trailer è: Ci sarà-Man nel? Se Sì, quale delle 3 incarnazioni cinematografiche che conosciamo? Un Ragno-verso, senza ragno La prima cosa che sicuramente si nota già dai primi minuti delè un grosso lavoro di retcon, principalmente legato alle ultime sequenze degli scorsi

Venom : The Last Dance – ci sono scene post credits? - Ora non rimane altro che osservare l’andamento della pellicola nel primo week end. Già dai trailer si capiva che sarebbe stato un film dai toni molto equiparabili a quelli dei due precedenti, con sequenze comiche alternate a momenti più crudi in modo da abbracciare un bacino d’utenza il più ampio possibile. (Nerdpool.it)

Mister Movie | Recensione Venom 3 The Last Dance – Un ballo finale tra luci e ombre - Pur avendo una buona conoscenza dei personaggi e del mondo di Venom, la sua inesperienza dietro la macchina da presa si fa sentire, soprattutto nella gestione del ritmo e delle scene d’azione. Dall’altro, soffre di una trama confusa, di una regia non sempre all’altezza e di una CGI a volte poco convincente. (Mistermovie.it)

Mister Movie | Le recensioni di Venom 3 The Last Dance portano a punteggi terribili - Venom: The Last Dance debutta con recensioni contrastanti Le opinioni sui critici sono state variegate. Josh Wilding di ComicBookMovie. Recensioni divise tra elogi e critiche Tuttavia, Kofi Outlaw di ComicBook. Ha criticato la trama complessa, dove Eddie e Venom ritornano dall’MCU per affrontare Knull, e ha espresso delusione per la scarsa presenza sullo schermo di Eddie e Venom. (Mistermovie.it)