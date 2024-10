Tragedia a Formia: trovata una donna morta dopo un incidente stradale, le indagini sono in corso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha scosso la tranquillità della città di Formia, dove all’alba i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un sinistro. Nelle ore successive, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in un fossato laterale lungo la Variante Appia. L’incidente preoccupa le autorità e avvia un’indagine approfondita per capire i dettagli e le circostanze di questo tragico evento. La scoperta del corpo e le prime indagini Il ritrovamento del corpo della donna, una badante di 63 anni, è stato effettuato a distanza di alcune ore dall’incidente. Gli agenti dell’Arma sono stati allertati da una segnalazione che è giunta intorno all’ora di pranzo. Il cadavere è stato trovato immerso nella vegetazione che borda la carreggiata della Variante Appia. Gaeta.it - Tragedia a Formia: trovata una donna morta dopo un incidente stradale, le indagini sono in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha scosso la tranquillità della città di, dove all’alba i carabinieriintervenuti a seguito di una segnalazione di un sinistro. Nelle ore successive, il corpo senza vita di unaè stato rinvenuto in un fossato laterale lungo la Variante Appia. L’preoccupa le autorità e avvia un’indagine approfondita per capire i dettagli e le circostanze di questo tragico evento. La scoperta del corpo e le primeIl ritrovamento del corpo della, una badante di 63 anni, è stato effettuato a distanza di alcune ore dall’. Gli agenti dell’Armastati allertati da una segnalazione che è giunta intorno all’ora di pranzo. Il cadavere è stato trovato immerso nella vegetazione che borda la carreggiata della Variante Appia.

