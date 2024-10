Amica.it - Tra reminiscenze Seventies e romanticismo, l’iconico binomio torna in pista nel segno dello stile boho

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Se si pensa all’accostamento tra giacca multitasche e jeans larghi, la prima cosa che viene in mente è un outfit dall’allure hippie di fine Anni 60, quando si mixavano capi casual con altri militari o scovati nei mercatini dell’usato. Invece questo iconicopuò essere declinato anche in una versione tutta nuova e molto diversa dall’originale. Stiamo parlando di un outfit che si distingue per eleganzae per una certa nota romantica. Tutto questo lo si deve alla collezione autunno inverno 2024/25 di Chloé, la prima sotto la direzione creativa di Chemena Kamali. In passerella, infatti, ha sfilato un look quotidiano ma molto chic dove a essere protagonisti erano proprio una giacca ricca di tasche applicate e un paio di jeans larghi.