Ternana-Rimini, la carica di Ignazio Abate: “Noi in scia al primo posto, il resto sono chiacchiere” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre partite in nove giorni per la Ternana in campionato, la prima domani sera al Liberati contro il Rimini. La formazione rossoverde arriva a questi appuntamenti ravvicinati dopo il pareggio esterno contro la Torres, a due punti di distanza dal Pescara capolista. Nella conferenza della vigilia Ternitoday.it - Ternana-Rimini, la carica di Ignazio Abate: “Noi in scia al primo posto, il resto sono chiacchiere” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre partite in nove giorni per lain campionato, la prima domani sera al Liberati contro il. La formazione rossoverde arriva a questi appuntamenti ravvicinati dopo il pareggio esterno contro la Torres, a due punti di distanza dal Pescara capolista. Nella conferenza della vigilia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

RIVIVI - Ternana-Rimini, Abate: "Siamo in corsa, la squadra sta facendo il suo percorso" - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Ignazio Abate alla vigilia di Ternana-Rimini gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C girone ... (ternananews.it)

Rassegna stampa - La Nazione - Ternana verso il turnover Abate e le tre sfide in 9 giorni - Ternana verso il turnover. Abate e le tre sfide in 9 giorni titola La Nazione oggi in edicola Di seguito l'estratto dell'articolo. E’ un undici rossoverde mai scontato, almeno ... (ternananews.it)

Rimini a Terni per sfatare un tabù. Zero vittorie al ’Libero Liberati’ - Dodici gare giocate tra i biancorossi e la Ternana dal 1939 al 2019 e il bilancio è di 4 pareggi e 8 successi umbri ... (ilrestodelcarlino.it)