Tanti tiri, pochi gol, Roma al bivio in Europa: Dinamo Kiev primo esame decisivo per Juric (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Roma è la squadra che ha calciato di più in Serie A (131 tiri), ma ha il peggiore attacco (8 gol fatti) della prima metà di classifica. È in questa discrepanza crescente, inversamente proporzionale alla pazienza dei Friedkin, che si è sviluppato l’esonero di Daniele De Rossi prima e il cambio di atteggiamento di Juric poi. La conferenza stampa dell’allenatore croato alla vigilia del match di Europa League contro la Dinamo Kiev (ore 18:45) è stata in controtendenza rispetto alle prime dichiarazioni. Inizialmente l’allenatore aveva il compito di conquistare la fiducia dello spogliatoio e ha scelto la via forse più facile, la stessa che del resto aveva caratterizzato De Rossi all’indomani dell’esonero di Mourinho. Juric, come l’ex numero 16, ha speso complimenti per la squadra, rimarcandone le qualità e i margini enormi di crescita. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laè la squadra che ha calciato di più in Serie A (131), ma ha il peggiore attacco (8 gol fatti) della prima metà di classifica. È in questa discrepanza crescente, inversamente proporzionale alla pazienza dei Friedkin, che si è sviluppato l’esonero di Daniele De Rossi prima e il cambio di atteggiamento dipoi. La conferenza stampa dell’allenatore croato alla vigilia del match diLeague contro la(ore 18:45) è stata in controtendenza rispetto alle prime dichiarazioni. Inizialmente l’allenatore aveva il compito di conquistare la fiducia dello spogliatoio e ha scelto la via forse più facile, la stessa che del resto aveva caratterizzato De Rossi all’indomani dell’esonero di Mourinho., come l’ex numero 16, ha speso complimenti per la squadra, rimarcandone le qualità e i margini enormi di crescita.

Celebrazione a Roma : il patriarca di Gerusalemme ricorda i martiri cristiani di Damasco - Durante l’omelia, il Cardinale Pizzaballa ha descritto il martirio non come un desiderio di morire, ma come un atto d’amore profondo e di fedeltà a Dio. Durante la Messa di ringraziamento, il patriarca latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha enfatizzato la necessità di ricordare e riflettere sul sacrificio di questi martiri e sull’amore che ha guidato la loro vita, un concetto particolarmente rilevante nell’odierno clima di ostilità e discriminazione. (Gaeta.it)

Giovani - Gualtieri : “Sono una risorsa - vogliamo che Roma li attiri” - (Adnkronos) – “Premiare e individuare giovani under30 nel mondo della politica è importante, perché non si tratta solo di garantire… L'articolo Giovani, Gualtieri: “Sono una risorsa, vogliamo che Roma li attiri” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

