St.Gallen-Fiorentina, Palladino: “Non sottovalutiamo gli avversari” (Di giovedì 24 ottobre 2024) St.Gallen-Fiorentina, Palladino: “Non sottovalutiamo gli avversari”. St.Gallen-Fiorentina giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Seconda partita di Uefa Conference League per la squadra di Raffaele Palladino dopo la vittoria con The New Saints con St. Gallen di Enrico Maassen Partita diretta dall’arbitro israeliano Yagal Frid. Assistenti Matityahu Yakobov e Rostislav Talis. Quarto ufficiale Nael Odeh. Var Ziv Adler, assistente Var Eitan Shmuelevitz. Fiorentina reduce dalle due vittorie consecutive in campionato con Milan e Lecce. Raffaele Palladino senza Gudmundsson, infortunato a Lecce. Per Albert Gudmundsson, sottoposto ad accertamenti radiologici, comunica la Fiorentina, lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Raffaele Palladino: “Non c’è rischio di sottovalutare la partita. Sarà difficile ci metteranno in difficoltà. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) St.: “Nongli”. St.giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Seconda partita di Uefa Conference League per la squadra di Raffaeledopo la vittoria con The New Saints con St.di Enrico Maassen Partita diretta dall’arbitro israeliano Yagal Frid. Assistenti Matityahu Yakobov e Rostislav Talis. Quarto ufficiale Nael Odeh. Var Ziv Adler, assistente Var Eitan Shmuelevitz.reduce dalle due vittorie consecutive in campionato con Milan e Lecce. Raffaelesenza Gudmundsson, infortunato a Lecce. Per Albert Gudmundsson, sottoposto ad accertamenti radiologici, comunica la, lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Raffaele: “Non c’è rischio di sottovalutare la partita. Sarà difficile ci metteranno in difficoltà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Europa League, "romane in campo" in Conference la Viola in Svizzera - Confrence League San Gallo-Fiorentina Le ultime dai due schieramenti in vista della gara seconda giornata di Conference League in programma al Kybunpark di San Gallo alle 18.45. La formazione allenata ... (msn.com)

GIOVANI, Chi sono i 4 Primavera e chi potrebbe giocare - La Nazione parla dei quattro calciatori della Fiorentina Primavera aggregati da Raffaele Palladino per la trasferta di San Gallo. Con la prima squadra ci sono Caprini e Rubino per l'attacco ... (firenzeviola.it)

Napoli-Lecce, Gotti rischia grosso: in caso di sconfitta l’ex Udinese potrebbe salutare - Napoli e Lecce si preparano per affrontarsi nel match valido per la Serie A: Gotti rischia l'esonero in caso di sonora sconfitta ... (gonfialarete.com)