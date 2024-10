Singapore: imprese mirano a maggior cooperazione con Cina attraverso CIIE (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Una delegazione di quasi 400 rappresentanti di 44 aziende singaporiane partecipera’ all’imminente fiera cinese di riferimento per le importazioni, con l’obiettivo di cercare partnership piu’ forti e di qualita’ sia nei settori tradizionali che in quelli nuovi. Il 70% degli espositori che parteciperanno alla settima edizione della China International Import Expo (CIIE) sono espositori abituali, secondo la Singapore Business Federation (SBF), organizzatrice della delegazione. Questo sara’ il settimo anno di partecipazione della delegazione dell’SBF alla CIIE. La settima edizione dell’evento si terra’ a Shanghai dal 5 al 10 novembre, con partecipanti provenienti da 152 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Romadailynews.it - Singapore: imprese mirano a maggior cooperazione con Cina attraverso CIIE Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Una delegazione di quasi 400 rappresentanti di 44 aziende singaporiane partecipera’ all’imminente fiera cinese di riferimento per le importazioni, con l’obiettivo di cercare partnership piu’ forti e di qualita’ sia nei settori tradizionali che in quelli nuovi. Il 70% degli espositori che parteciperanno alla settima edizione della China International Import Expo () sono espositori abituali, secondo laBusiness Federation (SBF), organizzatrice della delegazione. Questo sara’ il settimo anno di partecipazione della delegazione dell’SBF alla. La settima edizione dell’evento si terra’ a Shanghai dal 5 al 10 novembre, con partecipanti provenienti da 152 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dazn è stata diffidata per il blocco di Google Drive di Piracy Shield - L'Autorità garante delle comunicazioni mette nel mirino la piattaforma per le segnalazioni sbagliate. Secondo fonti di Wired, non sarebbe la prima volta ... (wired.it)

Asia: timori di crescita delle insolvenze mentre frena l'economia cinese, rivela un sondaggio Atradius - Le aziende in India, Indonesia, Giappone e Singapore sono le più preoccupate ... e dai crediti inesigibili pari al 4% delle fatture B2B emesse dalle imprese asiatiche. I timori sulla redditività del ... (adnkronos.com)

Sangfor: nuove opportunità grazie al replacement di VMware e all’integrazione di Sangfor HCI con backup di terze parti - Luca Bettili di Sangfor Technologies fa il punto su come sta evolvendo l’approccio di Sangfor al mercato, indagando tutti i recenti annunci ... (lineaedp.it)