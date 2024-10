Sicurezza sul lavoro: sottoscritta “Carta di Lorenzo” per studenti impegnati con formazione in azienda (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La sottoscrizione della 'Carta di Lorenzo', in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria, sottolinea l'impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti della Sicurezza negli ambienti di lavoro per una maggiore tutela degli studenti impegnati in percorsi di formazione in azienda". L'articolo Sicurezza sul lavoro: sottoscritta “Carta di Lorenzo” per studenti impegnati con formazione in azienda . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La sottoscrizione della 'di', in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria, sottolinea l'impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti dellanegli ambienti diper una maggiore tutela degliin percorsi diin". L'articolosul“di” perconin

Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna - Montanari (Fiom) : "Era previsto sciopero per sicurezza sul lavoro" - VIDEO - Il sindaco Falzone: "Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta esplosione" Violenta esplosione nella Toyota Material Handling a Bologna, a causa della quale sono morte due persone e altre 11 sono rimaste ferite. Due di queste sono in gravi condizioni. A saltar . (Ilgiornaleditalia.it)

Bologna - esplosione alla fabbrica Toyota : 2 morti e 11 feriti. Domani era in programma uno sciopero per la sicurezza sul lavoro - L'articolo Bologna, esplosione alla fabbrica Toyota: 2 morti e 11 feriti. Lo sciopero alle porte e la rabbia del sindaco Tragica ironia della sorte, la tragedia si è verificata alla vigilia di uno sciopero già previsto per attrarre l’attenzione su questioni di sicurezze del lavoro allo stabilimento Toyota. (Open.online)

Ance - focus su cantieri e sicurezza : confronto con l’Ispettorato del lavoro - Noi dobbiamo sensibilizzare loro, quelle tipologie di impresa”. Mario Ferraro ha promosso questa mattina un focus dell’Ance Benevento organizzato presso il Teatro La Salle su ‘Patente a Crediti nei Cantieri, Strumento per la sicurezza sul lavoro’. Dovrà esserci rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla formazione, sulle assunzioni per eliminare o abbassare i rischi di mortalità   sui luoghi di lavoro luoghi. (Anteprima24.it)