Sella Cento, c’è Cantù sulla strada del rilancio. E il pensiero va al ’colpo’ in Coppa Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) BASKET Cinque sconfitte consecutive, un morale da ritrovare e una classifica da risollevare. Mentre arrivano i primi esoneri, con Piacenza – unica squadra ad oggi ancora a secco di vittorie - che dopo cinque stagioni saluta Stefano Salieri, la Sella lavora a testa bassa in palestra per uscire dal tunnel, speranzosa di ritrovare la luce della vittoria, ormai invisibile da un mese. La ricerca dei punti, però, nel weekend, si farà ancora più complessa, visto che per raccoglierli servirà espugnare il PalaDesio e battere Cantù che, pur priva di Tyrus McGee (ai box per una lesione al bicipite femorale della gamba destra), si presenterà come una delle corazzate del campionato. Ilrestodelcarlino.it - Sella Cento, c’è Cantù sulla strada del rilancio. E il pensiero va al ’colpo’ in Coppa Italia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) BASKET Cinque sconfitte consecutive, un morale da ritrovare e una classifica da risollevare. Mentre arrivano i primi esoneri, con Piacenza – unica squadra ad oggi ancora a secco di vittorie - che dopo cinque stagioni saluta Stefano Salieri, lalavora a testa bassa in palestra per uscire dal tunnel, speranzosa di ritrovare la luce della vittoria, ormai invisibile da un mese. La ricerca dei punti, però, nel weekend, si farà ancora più complessa, visto che per raccoglierli servirà espugnare il PalaDesio e battereche, pur priva di Tyrus McGee (ai box per una lesione al bicipite femorale della gamba destra), si presenterà come una delle corazzate del campionato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sella Cento - ormai la vittoria è diventata un tabù : ko anche contro Torino - Sella, quasi un mese senza vittoria. Il successo, per la squadra centese, rimane infatti un tabù. Dallo scorso 29 settembre non si registrano sorrisi sui volti dei giocatori della Benedetto e la sfida di Torino non inverte la rotta, con la sconfitta che arriva tra le mura amiche per 67-74... (Ferraratoday.it)

Sella Cento mai in partita a Bologna. La Effe domina dal primo minuto - Giovanni Poggi . SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson 13, Alessandrini 4, Berdini 8, Delfino 2, Moretti, Sperduto 10, Davis 21, Benvenuti 4, Nobile 5. Così, proprio non va. Davis, in fiducia, piazza la seconda tripla di serata, in quello che sarà uno degli ultimi punti di contatto con la Effe che, spinta dai canestri di Fantinelli e Battistini, apre il primo squarcio nel match (25-18 al 14’), obbligando Di Paolantonio al timeout. (Sport.quotidiano.net)