Selena Gomez e l'acne: «La mia pelle non mi sopporta» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quanti come lei. Selena Gomez ha pubblicato su Instagram, in modo molto sincero, uno scatto che la ritrae con l'acne in bella vista. Problemi da cui nessuno è immune, nemmeno le beauty guru come lei Selena Gomez e l'acne: «La mia pelle non mi sopporta» La cantante e attrice, 32 anni, ha condiviso con i suoi 423 milioni di follower che la seguono su Instagram un selfie in cui si vedono due brufoletti sul mento e una caption che rende bene l'idea. «Persino la mia pelle non mi sopporta in questo momento!». Star e comuni mortali hanno davvero gli stessi problemi con la cura della pelle Del resto la star ci ha abituati alla sua sincerità: in passato aveva parlato apertamente della sua acne. A inizio anno aveva postato una foto con un brufolo sotto il naso, con la didascalia «Io».

