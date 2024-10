Amica.it - Re Carlo beve l’inebriante kava e diventa “alto capo” di Samoa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (askanews) – Re, in visita aper la riunione dei capi di governo del Commonwealth, ha partecipato a una cerimonia tradizionale ad Apia in cui si, una bevanda antichissima a base di un’erba, la Piper Methysticum, molto utilizzata in tutta l’Oceania e ritenuta dalle proprietà benefiche e calmanti, preparandosi are “alto capo” dell’isola paradisiaca nel Pacifico. Nelle immagini, il rituale in cui mentre aspetta seduto su una sorta di trono, indossando un abito color crema, riceve in omaggio la bevanda considerata “sacra” per gli isolani all’interno di una mezza noce di cocco. Il re è impegnato in un tour di 11 giorni in Australia e, il primo grande viaggio all’estero dopo la diagnosi di cancro all’inizio dell’anno.