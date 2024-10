Racconti dal Gran Ballo al Castello di Vinzaglio: visita guidata speciale nella residenza novarese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rivivere il fascino di un'epoca passata nella cornice di un meraviglioso Castello nella pianura novarese: è quello che propongono domenica 27 ottobre Castelli Aperti e la Società di Danza Novara, l'associazione che promuove la riscoperta della danza di società di tradizione ottocentesca.Una Novaratoday.it - Racconti dal Gran Ballo al Castello di Vinzaglio: visita guidata speciale nella residenza novarese Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rivivere il fascino di un'epoca passatacornice di un meravigliosopianura: è quello che propongono domenica 27 ottobre Castelli Aperti e la Società di Danza Novara, l'associazione che promuove la riscoperta della danza di società di tradizione ottocentesca.Una

Castello di Santa Severa : La Regione Lazio Accusa Immobilismo nella Gestione e Coinvolgimento Locale - Dopo la pausa estivale, ci sono poche prospettive per eventi futuri, e la gestione attuale potrebbe portare a scelte discutibili, come il possibile trasferimento della sede della Ragioneria all’interno del castello. La situazione attuale del Castello di Santa Severa Il Castello di Santa Severa, un luogo di grande importanza storica e culturale, si trova ora in una posizione vulnerabile. (Gaeta.it)

Guasticce - caso di legionella nella scuola dell'infanzia di Ex Castello. Il Comune : "Domani test di controllo" - . A renderlo noto è direttamente il Comune di Collesalvetti: "Secondo le indicazioni ricevute dall'Asl informiamo che non è preclusa la frequenza scolastica. Un caso di legionella in un adulto è stato riscontrato nel plesso della scuola dell'infanzia di Ex Castello in via della Colmata (Guasticce). (Livornotoday.it)

Castello di Cisterna : Controlli dei Carabinieri nella 219. Arrestato un pusher e sequestrata droga - Tutto sequestrato a carico di ignoti. Trovate, nelle aree condominiali dello stesso quartiere, 101 dosi di crack, 40 dosi di cocaina e 77 dosi di hashish. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Castello di Cisterna: Controlli dei Carabinieri nella 219. (Puntomagazine.it)