Calciomercato.it - Prima gioia europea per la Roma, poker della Fiorentina in Conference

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lavince contro la Dinamo Kiev in Europa League, successo in trasfertacontro il San Gallovittoriaper la, successo in Svizzera per la. Si apre così il giovedì internazionale delle italiane, in attesaLazio impegnata questa sera contro in trasferta contro il Twente. Esultanza(LaPresse) – Calciomercato.itIn Europa League alla squadra di Juric basta il minimo sforzo per avere la meglio su una Dinamo Kiev imbottita di seconde linee. La partita si decide nel primo tempo con Baldanzi che al minuto 22 si procura un calcio di rigore per un intervento falloso di Mykhavko. Dal dischetto si presenta Dovbyk che non sbaglia, facendo passare in vantaggio i capitolini. Subito dopo è ancora Baldanzi a sfiorare il raddoppio, ma trova il portiere pronto a rispondere.