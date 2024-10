Ilfoglio.it - Palazzo Citterio, un disastro sindacale quasi fatto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinquantadue anni. Un tempo infinito persino l’immobile Italia. Dal 1972, quando il grande direttore Franco Russoli lo acquistò,attende di diventare la “Grande Brera” dedicata al Novecento. La data fissata in pompa magna è la mattina del 7 dicembre. Forse. Perché gli astri della cattiva politica, della cattiva burocrazia e del cattivo sindacalismo si stanno minacciosamente allineando per produrre unche sarebbe una figuraccia a livello mondiale. Rischia di avverarsi, purtroppo, la profezia di James Bradburne, former director: “Finché un direttore non potrà assumere un usciere l’autonomia dei musei non esiste e i grandi musei non potranno funzionare”. In breve: il personale necessario per aprire il nuovo museo non c’è (anche la Pinacoteca è sotto organico) e non è stato assunto.