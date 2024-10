Omicidio Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato per un parcheggio: “In passato denunce per questioni di vicinato” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, tra Giovanna Chinnici - uccisa a coltellate dal cognato a Nova Milanese (Monza e Brianza) - e il cognato c'erano già stati litigi per questioni di vicinato. C'erano anche già state denunce. Fanpage.it - Omicidio Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato per un parcheggio: “In passato denunce per questioni di vicinato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, traa coltellate dala Nova Milanese (Monza e Brianza) - e ilc'erano già stati litigi perdi vicinato. C'erano anche già state

Chi era Giovanna Chinnici - uccisa dal cognato per un parcheggio : è morta per difendere la figlia - Si chiamava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni che è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, a Nova Milanese (Monza e Brianza). Ad ammazzarla sarebbe stato il cognato, il 62enne Giuseppe Caputo, che aveva minacciato la figlia di Chinnici con un coltello dopo una discussione per un parcheggio.

Giovanna Chinnici - uccisa a coltellate dal cognato mentre cercava di difendere la figlia - Abitavano nella stessa palazzina ma i rapporti tra le famiglie sembra fossero minati da vecchi screzi, ruggini e incomprensioni. E in quel condominio, dove viveva con l'anziana madre e le sorelle e le rispettive famiglie, è morta Giovanna Chinnici, uccisa a coltellate dal cognato al culmine di...

Nova Milanese. Giovanna Chinnici accoltellata a morte dal cognato Giuseppe Caputo - I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Giovanna Chinnici, 63 anni, è stata accoltellata a morte dal cognato Giuseppe Caputo, 62 anni, durante la lite per il parcheggio auto negli spazi comuni. Trasportata d'urgenza in ospedale, in condizioni disperate, Giovanna Chinnici è morta durante il ricovero.