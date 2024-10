Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco,a corso Umberto.nella sparatoria che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 dove Ilmessaggero.it - Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato dad'arma da fuoco,a corso Umberto.che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 dove

Tragedia a San Severo : donna colpita a morte dal marito si suicida dopo la sparatoria - Secondo quanto riportato, Furio avrebbe atteso l’uscita della moglie e, senza alcun previo avviso, ha aperto il fuoco su di lei. Non so quanti, ma tanti. Tuttavia, nonostante queste misure di protezione, la donna aveva rifiutato un’ulteriore protezione e il trasferimento in un luogo sicuro, come riportato dall’assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino. (Gaeta.it)

Omicidio a Napoli, ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria - Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco,a corso Umberto. Nella sparatoria che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 dove è stato trovato il minore, sono ... (ilmessaggero.it)

Sarno, sparano al figlio del boss: colpi partiti dall’auto in corsa - Agguato al figlio del boss colpito da un proiettile a Sarno. L’uomo in ospedale ha raccontato di non sapere come si fosse ferito, ma l’azione sarebbe stata ripresa da una telecamera ... (ilmattino.it)