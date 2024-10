Ndrangheta, finisce in amministrazione giudiziaria una banca d’affari di Milano perché avrebbe erogato finanziamenti senza controlli a società legate ai clan (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese perché avrebbe erogato “finanziamenti senza controlli a società legate ai clan”. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, e costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo per approfondire i rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di ‘Ndrangheta. Lanotiziagiornale.it - Ndrangheta, finisce in amministrazione giudiziaria una banca d’affari di Milano perché avrebbe erogato finanziamenti senza controlli a società legate ai clan Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha sottoposto adunamilaneseai”. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale di, sezione autonoma misure di prevenzione, e costituisce il risultato di più ampie indagini dedalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo per approfondire i rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di ‘

