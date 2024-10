Napoli, ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso stanotte a colpi di pistola, a Napoli. L’arcivescovo battaglia dice: “Non possiamo più restare inermi. È tempo di un cambio di passo” Servizio di Luigi Ferraiuolo Napoli, ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola TG2000. Tv2000.it - Napoli, ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Undi 15è statostanotte adi, a. L’arcivescovo battaglia dice: “Non possiamo più restare inermi. È tempo di un cambio di passo” Servizio di Luigi Ferraiuolodi 15diTG2000.

15enne ucciso a Napoli, Emanuele Tufano colpito mentre scappava. Scontro tra bande, esplosi venti colpi in strada - Una lite forse tra bande. Una sparatoria, l'ennesima. E poi, ancora una volta, un altro ragazzo morto. Lo sfondo è Napoli, in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con ... (ilmessaggero.it)

“Lo Sport che unisce”, Vincenzo Boni, Angela Procida e Gerardo Valentino Acito all'Università Parthenope di Napoli - Si è tenuto questo pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Università Parthenope il convegno sul tema “Lo Sport che unisce: tra il valore della diversità e ... (ilmattino.it)

Cosa sappiamo dell’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella sparatoria a Napoli - Il 15enne Emanuele Tufano ucciso durante una sparatoria nei pressi del Corso Umberto I, a Napoli, nella notte del 24 ottobre; l’ipotesi della lite tra due bande di giovanissimi armati. (msn.com)

Così i clan della camorra manovrano i ragazzini: armi, droga e potere come nei clan sudamericani - Emanuele, ucciso a 15 anni nel centro di Napoli, da incensurato. I valori e le regole delle nuove «paranze» ... (corriere.it)

Giovane ucciso a Napoli: un episodio di violenza inaccettabile - Un ragazzo di soli 15 anni, incensurato, è stato tragicamente ucciso in pieno centro a Napoli, precisamente in Corso Umberto. Questo episodio di violenza ha scosso la comunità locale, portando alla ... (notizie.it)