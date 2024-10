Anteprima24.it - Minorenne ucciso a Napoli, Manfredi: “Problema di violenza giovanile”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono in contatto con il questore ed il prefetto, sembra che ci sia stata una sparatoria. Non è possibile che questi eventi vedano protagonisti di 14-15 anni”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, parlando con i giornalisti, a margine della commemorazione all’università “Federico II” del professore Francesco Lucarelli, su quanto accaduto la scorsa notte al corso Umberto I, a. “È veramente un tema da affrontare – ha proseguito il sindaco – perché riguarda non solo la sicurezza ma è anche un fenomeno sociale che fa rabbrividire”. “Qualsiasi sia lo scenario è chiaro che c’è undisoprattutto di minorenni anche molto piccoli”, ha detto il sindaco di, interpellato in merito all’uccisione, a colpi d’arma da fuoco, di un ragazzo di soli 15 anni avvenuto nella notte in Corso Umberto.