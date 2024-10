Lapresse.it - Medioriente, raid Israele su scuola-rifugio nel centro di Gaza: 16 morti

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua il conflitto in. Il giorno dopo l’appello del segretario di Stato americano Antony Blinken, lasciando, per porre fine immediatamente alla guerra, continuano i bombardamenti dello Stato ebraico sulla Striscia di: in unsu unahanno perso la vita 16 persone. Ecco tutte le notizie di oggi sulla guerra IN DIRETTAsuneldi, 16I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro unadove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi nella Striscia dicentrale. Altre 32 persone sono state ferite in unnel campo profughi di Nuseirat, secondo l’ospedale Awda che ha ricevuto le vittime.