Thesocialpost.it - “Mamma senza cuore”: procedimento sull’infermiera che ha chiamato così sui social una donna che non ha riconosciuto la figlia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un’infermiera dell’ospedale Perinei di Altamura è al centro di una bufera. Suo un post pubblicato suiin cui aveva criticato duramente una madre che non avevalaappena nata. Nel messaggio, l’infermiera aveva definito la”. Aveva poi allegato una foto della neonata, lanciando anche un appello per raccogliere vestiti e beni di prima necessità per la piccola. Il post è stato rimosso, ma l’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari ha aperto undisciplinare contro la.Leggi anche: Gattino finisce tra i rifiuti dell’inceneritore, salvato dai Vigili del fuoco Il provvedimento disciplinare Saverio Andreula, presidente dell’Opi di Bari, ha spiegato la situazione. “A seguito di una segnalazione ricevuta da un privato cittadino, una nostra iscritta è stata deferita per un post pubblicato suimedia.