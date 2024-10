Maltempo: Mattarella incontra presidente Regione Emilia e sindaco Bologna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Bologna per una serie di impegni nel capoluogo Emiliano, arrivato nella città felsinea ha incontrato in Prefettura il sindaco, Matteo Lepore, e la presidente facente funzioni dell'Emilia Romagna, Irene Priolo, informandosi sui danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi e sull'attuale situazione. Liberoquotidiano.it - Maltempo: Mattarella incontra presidente Regione Emilia e sindaco Bologna Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Ildella Repubblica, Sergio, oggi aper una serie di impegni nel capoluogono, arrivato nella città felsinea hato in Prefettura il, Matteo Lepore, e lafacente funzioni dell'Romagna, Irene Priolo, informandosi sui danni causati daldei giorni scorsi e sull'attuale situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva il messaggio del Presidente Mattarella - La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica». «L’insicurezza sul lavoro ha segnato la mia vita, da quando a soli 5 anni ho perso mio padre a causa di un incidente sul lavoro. Nella giornata odierna l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. (Quotidiano.net)

Anica - Mattarella in sede per il film ‘C’è ancora domani’ : il presidente della Repubblica accolto da un applauso -  . Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso della sala. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assistito nella sede di Anica, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione e su invito del presidente Francesco Rutelli, alla proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani‘, alla presenza della regista e del cast. (Lapresse.it)

Celebrazione a Bari : il presidente Mattarella apre il Festival delle Regioni e delle Province Autonome - Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Esso si propone di mettere in luce le tradizioni, l’arte, le risorse e le eccellenze delle diverse regioni e province autonome del Paese. Questo incontro rappresenta un momento di sinergia tra le diverse amministrazioni nel quadro del Festival, un’iniziativa che mira a promuovere le peculiarità delle varie regioni italiane e a incentivare il dialogo tra istituzioni e cittadini. (Gaeta.it)