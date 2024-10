Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 84-96, Eurolega basket in DIRETTA: niente rimonta milanese, i turchi passano al Forum

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Prossima settimana che vedrà in scena il doppio turno: martedì 29a Vitoria contro il Baskonia e Virtus Bologna in casa contro il Bayern Monaco. Giovedì 31 la sfida tra le due italiane aldi Assago. TOP SCORER –: Mirotic 29;: Bryant 19 Finisce qui: rimane a una sola vittoria stagionale, alpassa l’e lo fa con pienissimo merito. 84-96 Caruso ruba palla a Nwora, Shields la perde e Bryant schiaccia. 84-94 Mirotic tocca quota 29. 81-94 Viaggio in lunetta di Poirier con 2/2. Ultimo minuto. 81-92 Tra il libero del tecnico e quelli per il fallo, 4/4 di Mirotic.