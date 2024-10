L’isola degli idealisti, la recensione: l’ambiziosissimo adattamento di Elisabetta Sgarbi (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'adattamento del romanzo postumo di Scerbanenco diventa nelle mani di Sgarbi un'opera tanto ambiziosa quanto incompiuta. Il paesaggio livido di un isolotto avvolto perennemente dalla nebbia, gli ambienti desaturati di una villa che trabocca di quadri alle pareti, mute opere d'arte, specchi e passaggi segreti. In mezzo il ritratto di "un gruppo di famiglia in interni". È l'unità di luogo il tratto distintivo de L'isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi, l'ennesimo pezzo di una produzione culturale vastissima che si muove agilmente tra cinema e editoria. Le sue opere cinematografiche hanno sempre trovato un posto nei principali festival, e questo film non fa eccezione con un'anteprima alla Festa del Cinema Roma, dove viene presentato in concorso prima Movieplayer.it - L’isola degli idealisti, la recensione: l’ambiziosissimo adattamento di Elisabetta Sgarbi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'del romanzo postumo di Scerbanenco diventa nelle mani diun'opera tanto ambiziosa quanto incompiuta. Il paesaggio livido di un isolotto avvolto perennemente dalla nebbia, gli ambienti desaturati di una villa che trabocca di quadri alle pareti, mute opere d'arte, specchi e passaggi segreti. In mezzo il ritratto di "un gruppo di famiglia in interni". È l'unità di luogo il tratto distintivo de L'isoladi, l'ennesimo pezzo di una produzione culturale vastissima che si muove agilmente tra cinema e editoria. Le sue opere cinematografiche hanno sempre trovato un posto nei principali festival, e questo film non fa eccezione con un'anteprima alla Festa del Cinema Roma, dove viene presentato in concorso prima

