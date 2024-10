Leicester-Nottingham Forest (venerdì 25 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa partita tra Leicester e Nottingham Forest avrebbe potuto essere annunciata come scontro diretto nella lotta per non retrocedere, ma guardando la classifica di Premier League dopo otto giornate è ovvio tale definizione per ora non è appropriata. I Tricky Trees infatti si presentano al King Power Stadium forti di un eccellente ottavo posto, a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Leicester-Nottingham Forest (venerdì 25 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa partita traavrebbe potuto essere annunciata come scontro diretto nella lotta per non retrocedere, ma guardando la classifica di Premier League dopo otto giornate è ovvio tale definizione per ora non è appropriata. I Tricky Trees infatti si presentano al King Power Stadium forti di un eccellente ottavo posto, a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il capo del Nottingham Forest - Nuno - parla di Leicester prima della riunione di Cooper - Ha detto: “Speriamo di no. È stato esonerato dal Forest lo scorso dicembre nonostante avesse posto fine ai 23 anni di assenza del club dalla massima serie. I due incidenti non dipingono Forest sotto una luce particolarmente buona, ma Nuno insiste che non siano una distrazione. Vengono da due buone prestazioni e due buoni risultati, non è facile ottenere vittorie consecutive in Premier League, ce l’hanno fatta. (Justcalcio.com)

Calciomercato.com – Milan - interesse dalla Premier League per Adli : Nottingham Forest e Leicester in corsa|Primapagina - com: Yacine Adli e un futuro ancora tutto da scrivere. COM: clicca qui Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Calciomercato. Un interesse concreto che però non è ancora sfociato in offerte ufficiali. Yacine ha una valutazione di circa 14 milioni di euro trattabili. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO. (Justcalcio.com)