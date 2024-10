Quotidiano.net - Le pergole bioclimatiche hanno finalmente un’identità

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con pergola bioclimatica si intende un sistema di schermatura o protezione solare, in grado di proteggere dalla luce diurna e di regolarne l’intensità, senza ostacolare la ventilazione, nonché di fornire una protezione in caso di intemperie. Caratterizzate dalla presenza di lamelle orientabili frangisole, lesono utilizzate sia nelle abitazioni private, che in diversi locali commerciali. Nella normativa edilizia, però, non esiste una definizione specifica di pergola bioclimatica, che viene considerata una dicitura meramente commerciale, creando non poche incertezze interpretative circa la possibilità di poter realizzare queste strutture previa autorizzazione di titolo abilitativo. Il decreto Salva Casa è intervenuto, facendo chiarezza in tal senso, almeno sul procedimento amministrativo, considerando leun intervento di edilizia libera.