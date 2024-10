Latina / Minacce avvocato Mariani in Tribunale, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine provinciale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Latina – Gli avvocati come i medici, vittime continue di aggressioni, di qualsiasi natura. Il Consiglio dell’Ordine forense di Latina ha decisamente censurato e stigmatizzato il grave episodio di cui è stato vittima durante un dibattimento celebrato lo scorso 11 ottobre presso il Tribunale di piazza Buozzi l’avvocato Alessandro Mariani. Il Consiglio dell’Ordine ha espresso L'articolo Latina / Minacce avvocato Mariani in Tribunale, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine provinciale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Minacce avvocato Mariani in Tribunale, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine provinciale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Gli avvocati come i medici, vittime continue di aggressioni, di qualsiasi natura. Ilforense diha decisamente censurato e stigmatizzato il grave episodio di cui è stato vittima durante un dibattimento celebrato lo scorso 11 ottobre presso ildi piazza Buozzi l’Alessandro. Ilha espresso L'articoloin, ladelTemporeale Quotidiano.

Incremento dell’intimidazione nell’aula di giustizia : preoccupazioni dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina - Sicurezza e minacce alla magistratura Alla luce di questo clima di tensione, il Consiglio dell’Ordine ha anche evidenziato la recente assegnazione di una scorta alla Dr. La lotta contro le intimidazioni in ambito legale è fondamentale per garantire che la giustizia possa essere amministrata in modo equo e imparziale, senza interferenze di alcun tipo da parte di elementi esterni. (Gaeta.it)

