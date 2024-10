La Ultimate Edition è in SuperSconto e comprende anche i 4600 FC Points (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli appassionati di calcio e videogiochi non possono lasciarsi sfuggire la nuova offerta settimanale di PlayStation Store, che riguarda proprio EA Sports FC 25, il secondo capitolo della nuova simulazione calcistica targata EA Sports, nata dopo la fine della collaborazione con la FIFA. In concomitanza con le svendite sui “Titoli Imperdibili”, PlayStation Store ha lanciato una promozione esclusiva per la Ultimate Edition di EA Sports FC 25, che sarà disponibile a un prezzo scontato del 25%, passando da 109,99€ a soli 82,49€. Questa offerta permette di risparmiare ben 27,50€, ma sarà valida solo fino al 31 ottobre 2024. I vantaggi della Ultimate Edition Acquistare la Ultimate Edition non significa soltanto approfittare dello sconto. Imiglioridififa.com - La Ultimate Edition è in SuperSconto e comprende anche i 4600 FC Points Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli appassionati di calcio e videogiochi non possono lasciarsi sfuggire la nuova offerta settimanale di PlayStation Store, che riguarda proprio EA Sports FC 25, il secondo capitolo della nuova simulazione calcistica targata EA Sports, nata dopo la fine della collaborazione con la FIFA. In concomitanza con le svendite sui “Titoli Imperdibili”, PlayStation Store ha lanciato una promozione esclusiva per ladi EA Sports FC 25, che sarà disponibile a un prezzo scontato del 25%, passando da 109,99€ a soli 82,49€. Questa offerta permette di risparmiare ben 27,50€, ma sarà valida solo fino al 31 ottobre 2024. I vantaggi dellaAcquistare lanon significa soltanto approfittare dello sconto.

Konami e FIFA annunciano una nuova collaborazione eSports a livello mondiale - Per coinvolgere l'intera community, due le competizioni in programma, una su console e una su mobile, ognuna delle quali incoronerà un Campione del Mondo FIFAe Konami Digital Entertainment, pilastro nei giochi di simulazione calcistica dal 1995 con oltre 800 milioni di vendite […]. Le qualificazioni per la FIFAe World Cup inizieranno oggi in tutto il mondo. (Sbircialanotizia.it)

