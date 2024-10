Gamberorosso.it - La cuoca che ha rivoluzionato il Molise con la sua cucina (e un'ottima carta dei vini)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Stefania Di Pasquo insieme al compagno di vita e di lavoro Tomas Torsiello conduce una delle realtà più interessanti del Sud Italia, unico Due Forchette della regione che oltre al premio per la Migliordeidel Sud si aggiudica anche lo "smile" Qualità/Prezzo per il. Ecco la sua storia e quella di Locanda Mammì. Chi è Stefania Di Pasquo Determinata. Se c’è una cosa che colpisce quando si incontrano gli occhi scuri di Stefania Di Pasquo è questo dato caratteriale, tipica delle genti di montagna. Una forza dolce, come le valli del Trigno e del Sangro che abbracciano la bella cittadina da sempre tra le più floride dell’interograzie alle numerose attività produttive, famosa per l’artigianato dei metalli (da qui arrivano le campane pontificie) e per la qualità delle produzioni lattiero casearie (caciocavalli e stracciate da applausi).