Israele e Ucraina due democrazie intollerabili per i regimi dispotici

Viste da lontano, le aggressioni della Russia e dell'Iran a Ucraina e Israele hanno molte cause in comune. Nel caso di Tel Aviv, ci sono radici più antiche e cariche di un odio secolare: per gli ayatollah è insopportabile l'idea di uno Stato sionista e democratico, esso è un'insidia permanente al potere teocratico e oscurantista. "Due popoli, due Stati" è una formula retorica. A Teheran non importa nulla dei palestinesi. L'unico obiettivo è la cancellazione di Israele. O cambia il regime a Teheran oppure l'incendio divamperà in tutto il Medio Oriente

