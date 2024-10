Iodonna.it - In un mix tra moda, cibo, design e sostenibilità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A Milano c’è un nuovo indirizzo da scoprire, che concilia le due più grandi passioni della città:e cucina. Il primo store italiano di ARKET, brand del gruppo H&M, che ha scelto la suggestiva cornice di Piazza Cordusio per dire Ciao agli appassionati di stile e. Così approda in città un nuovo concetto di “modern-day market”, ovvero uno spazio che non solo offre collezioni di abbigliamento e accessori per donne, uomini e bambini d’ispirazione nordica, ma introduce anche una proposta unica per la casa e un caffè dal tocco scandi. Tutto all’insegna dellae della qualità, come hanno raccontato a iODonna la Header Ella Soccorsi e lo chef Martin Berg. Arket arriva a Milano puntando sul buongusto Qualità e artigianato, queste sono le fondamenta sui cui sorge il nuovo store di ARKET a Milano.