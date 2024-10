"Il Comune annuncia il piano del verde, ma manca la delibera. Propaganda elettorale?", associazioni all'attacco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera-denuncia di alcune associazioni (Italia Nostra Genova, WWF Genova Città Metropolitana, Circolo Nuova Ecologia, Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, Genova contro il degrado) in merito al piano del verde annunciato dal Comune nelle scorse settimane. Il Genovatoday.it - "Il Comune annuncia il piano del verde, ma manca la delibera. Propaganda elettorale?", associazioni all'attacco Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera-denuncia di alcune(Italia Nostra Genova, WWF Genova Città Metropolitana, Circolo Nuova Ecologia, Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, Genova contro il degrado) in merito aldelto dalnelle scorse settimane. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto di Genova - il piano “fantasma” di Bucci : cedere banchine alla Difesa per far posto agli immobili di lusso negli uffici della Marina - Tanto che Signorini, senza fare una piega, s’impegna non solo a rinunciare a molo, aree retrostanti e parte di Hennebique, ma anche a “compatibilizzare” al progetto della Difesa la pianificazione del suo ente. La soluzione è un complicato puzzle che prende forma all’inizio del 2023 e che, oltre al Comune, alla Difesa e all’Agenzia del Demanio, chiama in causa l’Autorità portuale, allora presieduta da Paolo Signorini. (Ilfattoquotidiano.it)

Juventus - il messaggio a Thiago Motta da Genova è chiaro : Douglas Luiz - Thuram e il piano estivo - Uno mette a referto un assist, l`altro disegna calcio in verticale. Khephren Thuram e Douglas Luiz hanno sfruttato come meglio non avrebbero... (Calciomercato.com)

E alla fine torna Renzi. Con un piano : fuori dalla giunta di Genova - ma dentro a quella di Roma - Pesaro, dal nostro inviato. “E’ sempr’ in mezz’ com’ el pumdor, el va dappertot”. Nelle cucine della Festa dell’Unità, il c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)