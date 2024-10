Il caso quasi unico degli immobili italiani. Il prezzo risulta inferiore rispetto al 2010 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si tratta di un vero e proprio caso unico quello a cui stiamo assistendo in Italia, con i prezzi delle case che hanno toccato cifre più basse persino di 14 anni fa. Lo scorso giugno, infatti, gli immobili costavano addirittura il 5,2% in meno rispetto al 2010. Ma non è tutto, perché tale percentuale, fornita da Eurostat, indica la diminuzione nominale, non tenendo quindi conto dell’inflazione che si è verificata nel frattempo (ben il 28,2%). Ciò significa che, in termini reali, il costo delle case è sceso molto di più. Per quanto riguarda, poi, gli immobili già esistenti, il calo nominale è stato ancora maggiore, toccando il 14,5%. Per quelli appena costruiti, invece, c’è stato un incremento del 28,8%, nettamente inferiore rispetto a quello mediamente registrato nell’Unione Europea (+59%). Quotidiano.net - Il caso quasi unico degli immobili italiani. Il prezzo risulta inferiore rispetto al 2010 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si tratta di un vero e proprioquello a cui stiamo assistendo in Italia, con i prezzi delle case che hanno toccato cifre più basse persino di 14 anni fa. Lo scorso giugno, infatti, glicostavano addirittura il 5,2% in menoal. Ma non è tutto, perché tale percentuale, fornita da Eurostat, indica la diminuzione nominale, non tenendo quindi conto dell’inflazione che si è verificata nel frattempo (ben il 28,2%). Ciò significa che, in termini reali, il costo delle case è sceso molto di più. Per quanto riguarda, poi, gligià esistenti, il calo nominale è stato ancora maggiore, toccando il 14,5%. Per quelli appena costruiti, invece, c’è stato un incremento del 28,8%, nettamentea quello mediamente registrato nell’Unione Europea (+59%).

