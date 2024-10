Lettera43.it - Il caso Giuli spacca Fratelli d’Italia: nuovo guaio per Meloni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c’è pace al Collegio romano. Dopo l’affaire Boccia, unsi abbatte sul ministero della Cultura e sul governo di Giorgia, che puntava, con la nomina di Alessandro, a far dimenticare le discusse dimissioni dopo le lacrime in tv di Gennaro Sanano. È durata solo 10 giorni la nomina del capo di gabinetto scelto dalministro: Francesco Spano, una carriera nel pubblico con nomine da ambienti del centrosinistra, è stato costretto a dimettersi per un conflitto di interesse segnalato da Report nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica. Secondo il programma di Sigfrido Ranucci, il compagno, Marco Carnabuci, risultava consulente legale al Maxxi nel periodo in cui Spano ricopriva il ruolo di segretario generale. Le dimissioni arrivano per lettera, diffuse alle agenzie nel primo pomeriggio.